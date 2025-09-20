Göbeklitepe kazı çalışmalarında, Neolitik döneme ait yeni bir insan heykeli keşfedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, heykelin ayak kısmının eksik olduğunu ancak baş ve gövdesinin net bir şekilde ayırt edildiğini söyledi.

Karul, heykelin duvar içerisinde bulunmasının işlevini netleştirmeyi zorlaştırdığını anlatan Karul, Neolitik dönemde heykellerin sıkça kullanıldığını, söz konusu eserin ise sırtüstü ve kırık bir şekilde duvar içerisine yerleştirildiğini söyledi.

Heykelin alandaki bir ritüelin parçası olabileceğini anlatan Karul, “Neolitik dönemde sıkça karşılaştığımız bir durum heykellerin varlığı, bu heykelin bir duvarın içerisine ilk kez sırtüstü yatırılmış ve kırık bir halde oraya konulmuş olması daha fazla ilerleyen dönemde yorumlanabilir. Tarih öncesi Göbeklitepe'de heykeltıraşlık alanındaki başarının estetik ve etkileyici bir üslupla eserlere aktarıldığını gözlemliyoruz. Heykelin neden orada olduğu gibi yorumları zamana yaymak daha doğru olacaktır” dedi.

Göbeklitepe insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise eserin adak niteliğinde özel bir anlam taşıdığını ve Neolitik döneme ilişkin pek çok algının yeniden şekillendiğini vurguladı.

Yazgı, Göbeklitepe’deki kazıların titizlikle yürütüldüğünü ve ekibin yeni keşiflerden büyük sevinç duyduğunu ifade etti. B ve D yapıları arasında bir oda duvarının içerisinde bulunan heykelin, adak olarak yerleştirildiğini kaydetti.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihine ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden Yazgı, şunları söyledi:

“Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekânda bir oda duvarının içerisinde yeni bir eser bulduk. Göbeklitepe'de ekibimiz yeni bir keşfe daha imza attı. Adak olarak bir duvarın içerisine yerleştirilmiş çok özel bir insan heykeli bulundu. Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde ekiplerimiz burada çıkan tüm eserlerin incelemesini yapıyor. Bu heykelin orada yer alması, adak niteliğinde çok özel bir anlam taşırken, Neolitik döneme ilişkin pek çok algının da yeniden şekillenmesine yol açıyor. Ekibimizin çalışmaları yoğun bir şekilde yürüdükçe daha birçok keşif ve yeni buluntuları halkımızla buluşturacağız.”