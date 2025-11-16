Son Mühür- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı A Haber canlı yayınında " F-35 meselesini inşallah en kısa sürede çözeceğiz" mesajı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ortadan kalkıyor mu sorusunu da beraberinde getirdi.

Savunma analisti Tugay Er, ''Türk F-35'leri 2026'da Eve Dönüyor: Artık "Eğer" Değil, "Ne Zaman" Sorusu'' diyerek konuyla ilgili sıcak gelişmeler beklediğini vurguladı.



''Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şimdiye kadarki en net açıklamayı yaptı:

"Umarım F-35 meselesini en kısa sürede çözeriz." dedi hatırlatmasında bulunan Er,

Beyaz Saray'da Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine atıfta bulunarak,

''Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunları söyledi:

"CAATSA aramızda olmamalı; bunu kaldırmamız gerekiyor," ve bürokrasisine harekete geçme emri verdi.

Washington şimdi "bunu çözmeye niyetli," önceki yönetimden farklı olarak.

Bu ne anlama geliyor:



Eğer CAATSA 2026'da çökerse, tüm S-400 anlatısı ortadan kalkar.

Gerekçe buhar olur.

Ve Türkiye için 2018–2019'da üretilen altı F-35A uçağı için kalan siyasi engel kalmaz.'' mesajı verdi.



Yeni bir anlaşmaya gerek yok...



''Yeni bir anlaşma yok.

Yeniden müzakere yok.'' diyen Tugay Er,

''Sadece zaten üretilmiş uçakların serbest bırakılması.

Fidan'ın mesajı net:

Engel teknik değil, siyasiydi.

Siyasi kilidi kaldır, jetler teslimat programına geçer.

2026, Türk F-35'lerinin nihayet eve döndüğü yıl olabilir'' hatırlatmasında bulundu.

Türkiye F-35'de 100 uçak siparişi vermiş ancak Rusya'dan S-400'lerin alınmasının ardından 2017'de kabul edilen CAATSA yaptırımları gerekçe gösterilerek F-35 projesinden çıkarılmıştı