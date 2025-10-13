Son Mühür- Mobil haberleşmede yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 5G’nin 4.5G’ye kıyasla yalnızca hız açısından değil, mimari ve fonksiyonel bakımdan da büyük yenilikler getirdiğini ifade etti. “Bu teknoloji sayesinde sadece iletişim değil; sanayi, tarım, sağlık, ulaşım gibi sektörlerde de yapısal dönüşüm yaşanacak” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşme yolunda stratejik bir adım attığını söyledi.

“5G ile iletişimde hız ve kalite yeniden tanımlanacak”

5G’nin yüksek veri hızı ve kapasitesiyle kullanıcı deneyimini tamamen değiştireceğini dile getiren Bakan, “Kullanıcılar artık yüksek çözünürlüklü videoları kesintisiz izleyebilecek, büyük veri dosyalarını saniyeler içinde indirebilecek” dedi. Uraloğlu, bu gelişmelerin dijital ekonominin büyümesine de önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Akıllı Şehirler ve sanayi 5.0 dönemi başlıyor

5G’nin yoğun cihaz bağlantısı sayesinde akıllı şehirlerin temel altyapısını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, “Bir fabrikada binlerce makinenin eş zamanlı iletişim kurması, şehirlerdeki sensör sistemlerinin senkronize şekilde çalışması mümkün olacak” açıklamasında bulundu. Bakan, bu yapının üretim verimliliğini artırarak afet yönetimi, enerji tasarrufu ve ulaşım güvenliği gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlayacağını kaydetti.

“Ağ dilimleme teknolojisi”

Uraloğlu, 5G’nin öne çıkan özelliklerinden biri olan “ağ dilimleme” teknolojisine de dikkat çekti.

“Aynı altyapı üzerinde farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sanal ağlar oluşturulabilecek. Bir ağ dilimi akıllı araçlar için ultra düşük gecikmeyle çalışırken, bir diğeri yüksek hızlı video yayınlarına hizmet verebilecek. Bu sayede her sektöre özel çözümler üretilebilecek” ifadelerini kullandı.

5G teknolojisinin en büyük avantajlarından birinin ultra düşük gecikme olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu neredeyse anlık tepki süresi, otonom araçların karar mekanizmalarından uzaktan ameliyatlara kadar birçok uygulamada hayati önem taşıyor” dedi. Bakan, bu sayede gerçek zamanlı ve güvenli etkileşimlerin mümkün hale geleceğini, 5G’nin sağlık, savunma ve sanayi gibi kritik alanlarda büyük fark yaratacağını belirtti.

5G deneyimi İstanbul Havalimanı ve stadyumlarda başladı

Türkiye’de 5G’nin sınırlı alanlarda test edilmeye başlandığını hatırlatan Uraloğlu, “Vatandaşlarımız 5G deneyimini İstanbul Havalimanı’nda, dört büyük futbol kulübümüzün stadyumlarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşayabiliyor” dedi. Bu alanlarda yapılan testlerin, teknolojinin yaygınlaşması öncesinde önemli deneyimler sunduğunu belirtti.

İhale 16 Ekim’de

5G’nin ülke genelinde kullanıma sunulması için sürecin hızla ilerlediğini ifade eden Bakan, “16 Ekim 2025’te gerçekleştireceğimiz 5G ihalesine üç mobil operatörümüz katılacak. İhalenin ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti resmen başlayacak” bilgisini paylaştı. Uraloğlu, sürecin yerli üretimi önceleyen, rekabeti teşvik eden ve teknolojik sıçramayı hedefleyen bir anlayışla yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin dijital geleceğini birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.