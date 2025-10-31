Son Mühür / Yiğit Uzun- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ege Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada eğitim, anayasa reformu ve Filistin meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Tunç, “Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek. Yeni, sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var” dedi.

Ege Üniversitesi’nde 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Program kapsamında üniversiteyi dereceyle kazanan öğrenciler ve akademik çalışmalarıyla öne çıkan öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim edildi.

“Eğitim Türkiye Yüzyılı’nın temeli olacak”

Konuşmasında eğitimin bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli unsur olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Ege Üniversitesi’nin uluslararası başarılarını gururla takip ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimiz inşa edecek. Bu nedenle eğitime büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 bütçesinde eğitime 2 trilyon liranın üzerinde pay ayrıldı, bu rakam 2026’da daha da artacak. Ülkemizde 81 ilde üniversite var, yurt kapasitemiz ise 1 milyona ulaştı” dedi.

“Yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var”

Tunç, Türkiye’nin son 23 yılda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Anayasal reformlar sayesinde temel hak ve özgürlükler güçlendirildi. Ancak hala reforme edilmesi gereken alanlar var. Türkiye Yüzyılı’nda demokratik, katılımcı ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz”

Türkiye’nin yıllarca terör nedeniyle maddi ve manevi kayıplar yaşadığını hatırlatan Bakan Tunç, “Binlerce şehidimiz, kaybettiğimiz öğretmenlerimiz, doktorlarımız ve güvenlik güçlerimiz var. Artık terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırarak, yasakları ve tabuları sona erdirdik. Şehit ailelerini incitmeden, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“Uluslararası hukuk İsrail karşısında işlemiyor”

Konuşmasının dış politika bölümünde Filistin’deki duruma da değinen Tunç, “İsrail hiçbir uluslararası karara uymuyor. Uluslararası hukuk işlemiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin adil şekilde yeniden yapılandırılması gerekiyor. Türkiye olarak mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karamsarlığa yer yok, gençler Türkiye’yi geleceğe taşıyacak”

Gençlere seslenen Tunç, “Karamsar tablo çizenlere aldırmayın. Aselsan’da, Baykar’da çalışan gençlere bakın. Onlar Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor. Sizler 2053 ve 2071 hedeflerine damga vuracaksınız. Ege Üniversitesi köklü geçmişiyle bu sürece katkı vermeye devam edecek” dedi.

Törenin sonunda Bakan Tunç, akademisyenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.