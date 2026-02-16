Bergama’da Ticaret Merkezi Için Temel Atıldı

Son Mühür/ Merve Turan - UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’da hayata geçirilecek Bergama Ticaret Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Kaymakamı Avni Oral ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“İnsanında emek var”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bergama’nın taşıyla, toprağıyla ve insanıyla güçlü bir miras taşıdığını vurguladı. Yıldır, “Bu topraklar UNESCO Dünya Mirası gibi büyük bir değeri barındırıyor. Toprağında üretim var; tarımıyla, hayvancılığıyla Bakırçay Havzası’nın başkenti konumunda. İnsanında emek var; buranın insanı çalışkanlığı ve üretme iradesiyle bugünlere geldi” dedi.

“Ekonomiye doğrudan ivme kazandıracak”

Bergama’da 28 bin üreticinin geçimini bu topraklardan sağladığını hatırlatan Yıldır, şunları söyledi:

“Böylesi bir mirasa ve üretim gücüne sahip bir ilçeye gözümüz gibi bakmamız gerekir. Temelini attığımız bu merkez; ticari alanları ve ofisleriyle ilçenin ekonomisine doğrudan ivme kazandıracak. Bergamalılar için yeni kapıların, yeni umutların merkezi olacak. Bergama’ya yapılan her yatırım, tarihe sahip çıkmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Bergama’ya yaptığımız yatırımlar 860 milyon lirayı aşmış durumda.”

“Öz kaynaklarımızla yapacağız”

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise temel atılan projenin belediye başkanlığı dönemindeki ilk inşaat yatırımı olduğunu belirtti. Çelik, “Bu nedenle çok değerli buluyorum. Ticaret Merkezi olarak inşa edeceğimiz yapı; bodrum, zemin ve zemin üzeri 4 kat şeklinde olacak. Yaklaşık 900 metrekare oturma alanına sahip bir ticaret merkezi inşa edeceğiz. Bu yatırımı belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçireceğiz. Yaklaşık bir yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi miras vurgusu

Bergama Kaymakamı Avni Oral da konuşmasında ilçenin tarihsel önemine dikkat çekti. Oral, “Bergama, tarihin her döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir merkez. Bu nedenle burada yapılacak her yatırımda bu tarihi misyonun sorumluluğunu da taşımak zorundayız” dedi. Konuşmaların ardından Bergama Ticaret Merkezi’nin temeli dualar eşliğinde atıldı.