İzmir’in Konak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacında yangın çıktı. Elektrik tellerinin üzerine düşen ağacın alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Fırtına ağacı devirdi, teller kıvılcım saçtı

Olay, dün akşam saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi 1130 Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, elektrik tellerinin üzerine düştü. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar ağacın yanmasına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının, ağacın bitişiğinde bulunan konutlara sıçramadan söndürüldüğü bildirildi.

Daha önce de şikayet edildiği öne sürüldü

Öte yandan, devrilen ağacın daha önce de çevrede zarara yol açtığı ve yan parselde yaşayan komşunun ağacın kaldırılması için talepte bulunduğu, ancak bu talebin karşılanmadığı iddia edildi. Ayrıca olayda yıkılan bahçe duvarının ev sahibi tarafından kısa süre önce yeniden yaptırıldığı öğrenildi.

“Duvar ikinci kez yıkıldı”

Ev sahibi Hülya Onarıcı, mülk sınırında bulunan ağacın köklerinin büyümesi nedeniyle duvarlarının daha önce zarar gördüğünü belirtti. Onarıcı, “Ağacın kökleri baskı oluşturduğu için duvarımız yıkılmıştı. Kendi imkanlarımla yeniden yaptırdım ancak aynı sorun tekrar yaşandı ve duvar ikinci kez devrildi” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için yetkili kurumlara başvurduğunu dile getiren Onarıcı, yapılan bildirimlere rağmen kendisine konunun ilgili taraflarla uzlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğinin iletildiğini ve herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

“Can ve mal güvenliği riski oluşturuyor”

Yangının can güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Onarıcı, devrilen ağacın konutlara çok yakın konumda bulunduğunu belirterek kökleriyle birlikte kaldırılmasını talep etti.

Mahalle esnafından İlker Demirçivi de yaşlı ve bakımsız ağaçların risk oluşturduğunu ifade ederek, fırtına nedeniyle devrilen ağacın tellerin üzerine düşmesi sonucu yangının çıktığını söyledi.