Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri İZSU, İZDOĞA ile İZULAŞ'ta örgütlü Belediye-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesine hazırlanıyor. 26 ve 27 Şubat’ta toplu iş görüşmelerinin gerçekleşeceğini belirten Belediye İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, “Taslaklarımızı içeriye verdik. 26 ve 27’sinde ilk oturumu gerçekleştireceğiz. Temennimiz toplu iş sözleşmesinin masada bitmesi” dedi.

“Ülke yangın yeri! Mutfaklar yanıyor…”

“Şu an TÜİK’in açıkladığı gerçek olmayan deyim yerindeyse ‘çakma’ bir enflasyon. Alım gücünün çok düşük olduğunu herkes biliyor, yaşıyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Atalay, “İzmir’de bir ev kirası 25 bin ila 40 bin lira arası. İktidarın asgari ücrete, emekli maaşına yaptığı zam, zam değil. Açlık sınırının çok altındalar. Biz bunları kabul etmiyoruz. Üniversiteler ve işçi sınıfı, ülkeyi toparlayacak, düzeltecek olan kesimdir. Bu köle düzeninde insanlar hayatlarını geçindirmekle mücadele ediyor. Ekmekle de karın doyuyor… Fakat gerçekler çok farklı. İnsanlar gıda alımında büyük sıkıntı çekiyor. Bir ucuzluk oluyor, insanlar saatlerce kuyruğa giriyor. Ülkemiz yangın yeri, mutfaklar da zaten yanıyor” ifadelerini kullandı.

“Ağır iş kolunda çalışıyorlar”

TİS masasındaki talepleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Atalay, “Enflasyon artı refah payı talebimiz var. Arkadaşlarımız ağır iş kolunda çalışıyor. Maksadımız iyi bir toplu sözleşme yapmak ve emekçilerimizin refah seviyesinde geçinmesini sağlamak. Bizde arıtmalar, kanal, pompalar, kaynak atölyelerinde çalışan işçilerimiz var. ‘Tehlikeli’ kabul edilen iş koluna sahibiz. Emekçilerimiz evlerini geçindirmek, çoluğuna çocuğuna bakmak için gecesini gündüzüne katıyor. Yağmur yağdığında 7 gün 24 saat dışarıdalar. İnşallah hak ettikleri ücretleri alacaklar. Taleplerimizi masada müzakere edeceğiz. Tek temennimiz hem Büyükşehir’e hem de işçi arkadaşlarımızı memnun edecek” diye konuştu.