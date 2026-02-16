Son Mühür/ Beste Temel - 2009–2014 yılları arasında Karabağlar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kasım Sıtkı Kürüm için Yukarı Narlıdere Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar, geçmiş dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri ile Kürüm’ün ailesi ve yakınları katıldı.

“Her sokakta bir izi var”

Anma programında konuşan Başkan Helil Kınay, Kürüm’ün Karabağlar’ın kuruluş sürecinde üstlendiği role dikkat çekti. Kınay, “Bazı insanlar unutulur, bazıları ise her sokakta, her taşta iz bırakır. Sıtkı Başkan bizim için o izlerden biridir. Karabağlar’ın hikâyesi cesaret ve inançla yazıldı” dedi.

“Bir hikâye yazdı, biz o hikâyeyi yaşıyoruz”

Karabağlar’ın yokluklar içinde kurulduğunu hatırlatan Kınay, şu ifadeleri kullandı: “Başlangıçları yapmak zordur. Kaybedileceğini bilseniz bile bir mücadeleye girmek herkesin harcı değildir. Rahmetli başkanımız, çalışma arkadaşlarıyla birlikte dişiyle tırnağıyla bir hikâye yazdı. Biz bugün o hikâyeyi yaşıyoruz.” Kınay, Kürüm’ün başlattığı emeği ve vefayı aynı inançla büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Anılar paylaşıldı, dualar okundu

Törende Kürüm ile birlikte görev yapmış ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları da söz alarak anılarını paylaştı. Okunan duaların ardından anma programı sona erdi.

Belediye önünde lokma hayrı

Mezarlıktaki törenin ardından Karabağlar Belediyesi hizmet binası önünde merhum başkan adına lokma döküldü. Programa Başkan Kınay’ın yanı sıra Kürüm’ün eşi Fatma Kürüm, oğlu Onur Kürüm, aile yakınları ve meclis üyeleri katıldı. Fatma Kürüm, kısa konuşmasında, “Eşim İzmir’i çok severdi. Belediye başkanlığı yaptığı için çok mutluyum. Bize çok güzel anılar bıraktı. Vefanızı gösterdiniz, hepinize teşekkür ederim” dedi. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da Kürüm’ün Karabağlar’da bıraktığı izlerin hâlâ güçlü biçimde hissedildiğini ifade etti.

Adı Uzundere’de yaşatılıyor

Geçtiğimiz yıl Karabağlar Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla Uzundere Rekreasyon Alanı’nın adı “Kasım Sıtkı Kürüm Rekreasyon Alanı” olarak değiştirildi. Ayrıca belediye hizmet binasında gün boyunca Kürüm için hazırlanan anma filmi gösterildi.