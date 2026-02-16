İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Şubat’ta Oğlananası Mahallesi’ndeki dere yatağında otomobil içinde cansız bedenlerine ulaşılan Nergiz Türkkal (21) ve kardeşi Balımnaz Türkkal’ın (16) ölümüne ilişkin incelemeler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında olay sırasında araçta bulunan kişilerden sürücü T.D. (33) tutuklanırken, D.Y. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki şüphelinin savcılık ve hakimlikte verdiği ifadeler dosyaya girdi.

Sürücü: “Su birikintisinden geçebileceğimi düşündüm”

Tutuklanan sürücü T.D., olay günü alkol almadığını öne sürdü. Hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunduğu için kontrol noktalarının bulunmadığı yolları tercih ettiğini belirten T.D., Kısık Mahallesine doğru ilerlediğini ve güzergahı sık kullandığını söyledi.

Yolda biriken sudan geçebileceğini düşündüğünü ifade eden T.D., şu ifadeleri kullandı: “Su birikintisinin üzerindeyken araç sağ ön kısmından batmaya başladı.

Akıntıya kapıldığını fark edince sol ön camdan dışarı atladım. D.Y. de çıktı. Sele kapılmaya başlayınca ona tutunarak kurtuldum. Kurtulduktan sonra hayatını kaybedenlerin de araçtan çıkıp kurtulduğunu düşündüm.”

T.D., olay sonrası bir arkadaşının evine sığındığını, yakalama kararı nedeniyle güvenlik güçlerine kendisinin başvuramadığını, D.Y.’nin jandarmaya gitmesini istediğini de beyan etti.

D.Y.: “Yolun göle döndüğünü bilmiyorduk”

Adli kontrolle serbest bırakılan D.Y. ise eğlendikleri sırada Nergiz Türkkal ile alkol aldıklarını, Balımnaz Türkkal’ın kahve içtiğini iddia etti.

Yağışın çok şiddetli olduğunu ve girdikleri ara sokakta akıntıya kapıldıklarını belirten D.Y., şöyle konuştu:

“Yolun göle döndüğünü bilmiyorduk. Sol ön ve sol arka camları açtık. Ben ve T.D. akıntıya kapılınca camlardan atladık. Ancak Balımnaz ve Nergiz araçtan çıkamadı. Araç akıntıyla sürüklenmeye devam etti.”

Akıntıdan ne zaman çıktığını hatırlamadığını söyleyen D.Y., telefonu olmadığı için haber veremediğini, gün ağarınca yerini bulabildiğini ve daha sonra jandarmaya giderek olayı bildirdiğini anlattı.

Otopsi raporunda darp veya silah izi yok

Ölü muayene tutanağında, iki kardeşin vücutlarında kesici veya ateşli silah yaralanması, boğma izi ya da zehirlenmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

5 Şubat’ta dere yatağına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. 35 CPV 616 plakalı otomobilde Nergiz ve Balımnaz Türkkal’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan D.Y. jandarmaya giderek olayı bildirmişti. Olay sonrası kaçan sürücü T.D. 9 Şubat’ta yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.