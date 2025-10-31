Sezon başından bu yana gösterdiği performansla savunmanın bel kemiği haline gelen Arjantinli stoper Franco Godoi, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında takımını yalnız bırakacak.

Teknik heyet, oyuncunun tedavisinin sürdüğünü ve riske edilmeyeceğini açıkladı. Godoi’nin sahalara dönüşünün gelecek haftaki karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Furkan da kadroda yok

Bir diğer savunma oyuncusu Furkan Kutlu da sakatlığı nedeniyle zorlu mücadelede görev alamayacak. Son haftalarda form grafiğiyle dikkat çeken genç futbolcunun yokluğu, teknik direktör Stanimir Stoilov’un kadro planlamasını zorlaştırdı.

Furkan’ın rehabilitasyon süreci devam ederken, oyuncunun birkaç hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bokele de cezalı

Göztepe’de savunmadaki eksiklere ek olarak, geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Bokele de cezalı durumda.

Böylece İzmir temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında üç önemli savunma oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Göztepe’nin iç saha karnesi umut veriyor

Sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda çıktığı dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki beraberlik elde eden Göztepe, taraftarının desteğiyle serisini sürdürmek istiyor. Stoilov’un, savunmadaki eksikliklere rağmen hücum hattını ön plana çıkaracağı tahmin ediliyor.

Yasin Kol yönetecek

Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.