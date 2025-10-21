2025 ALES/3 için geç başvuru işlemleri bugün, yani 21 Ekim 2025 tarihinde yapılabiliyor. Başvurular saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “2025-ALES/3” başvuru seçeneğini işaretleyip gerekli bilgileri dolduruyor. Başvurunun tamamlanması için ücretin de aynı gün ödenmesi gerekiyor.

ALES geç başvuru nasıl yapılır?

Geç başvuru ücreti ise %50 artırımlı olarak belirlenmiş durumda. Normal ALES başvuru ücreti 850 TL; geç başvuru gününde ise bu ücret 1.275 TL olarak uygulanıyor. Ödemeler, başvurunun gerçekleştirildiği gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin e-ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabiliyor. Geç başvuru günlerinde bankalar üzerinden ödeme kabul edilmiyor; başvurunun ardından sınav ücretinin günü içinde yatırılması zorunlu.

2025 ALES geç başvuru işlemi ais.osym.gov.tr adresi ve mobil uygulama üzerinden gün sonuna kadar gerçekleştirilebilir; ücret ise %50 zamlı ve tek gün içinde online olarak ödenmelidir.

Geç başvuru ücretinin ödeme yöntemleri ve süresi nedir?

2025 ALES geç başvuru ücretinin ödemesi yalnızca online olarak yapılabiliyor. Adaylar, başvuru işlemi sırasında ÖSYM’nin e-ödeme sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödeme gerçekleştirebiliyor. Ödeme işlemi, adayın ais.osym.gov.tr adresine ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına giriş yaptıktan sonra başvuru ekranında yönlendirildiği “e-Ödeme” menüsünden tamamlanıyor.

Geç başvuru ücreti, sadece başvurunun yapıldığı günün sonunda (saat 23.59’a kadar) yatırılabiliyor. Normal başvurularda bankalar üzerinden ödeme kabul edilirken, geç başvuru gününde yalnızca online işlem yapılabiliyor ve bankadan ödeme seçeneği bulunmuyor. Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılıyor ve sınav hakkı elde edilmiyor.

Kısacası; 2025 ALES geç başvurusunda ücret online olarak, kredi veya banka kartı ile aynı gün içerisinde ve en geç saat 23.59’a kadar ödenmelidir.