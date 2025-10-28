Son Mühür- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de şiddetli hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Memişoğlu, depremle doğrudan değil, panikle atlama ve düşme gibi ikincil nedenlerle yaralanan vatandaşların durumunun kontrol altına alındığını açıkladı.

26 yaralı tedavileri tamamlanarak evlerine gönderildi

Bakan Memişoğlu'nun verdiği bilgilere göre, deprem sırasında ve sonrasında yaşanan panik anları nedeniyle ikincil yaralanmalar yaşayan toplam 26 vatandaş, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavileri hızla gerçekleştirilen bu vatandaşların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildiği belirtildi.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açıklamasının sonunda depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, sağlık ekiplerinin bölgedeki acil durum ve tedbir çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı. Ekiplerin olası ihtiyaçlara karşı teyakkuzda olduğu bildirildi.