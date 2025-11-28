Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi’nde gerçekleştirilen Körfez Kapalı Spor Salonu'nun Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Bakan Bak, gençlerin barınma sorununa köklü çözüm getirdiklerini belirterek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının yatak kapasitesindeki çarpıcı artışı ve Kocaeli'ne yönelik yeni yatırım müjdelerini paylaştı.

KYK yatak kapasitesinde dev atılım: 1 milyon 5 bine ulaştı

Bakan Bak, hükümetlerinin en büyük önceliklerinden birinin üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını gidermek olduğunu vurguladı. KYK'nın bugüne kadar yaptığı ve özellikle son 23 yılda hayata geçirilen yatırımlarla ilgili dikkat çekici veriler sunan Bak, şu açıklamayı yaptı:

"Gençlerimizin, özellikle de üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu ortadan kaldırmış bir iktidar var. Başlangıçtaki 180 bin yatak kapasitesini, yaptığımız büyük yatırımlarla beraber tam 1 milyon 5 bine çıkardık. İlave tesislerin yapımı hızla devam ediyor. Bu yıl bize başvuran bütün öğrencilerimizin yüzde 99'unu yerleştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Bak, Kocaeli'nde başvuran tüm öğrencilerin de yurtlara yerleştirildiğini ekleyerek, Hereke'de yurt yenileme çalışmalarına ve yeni kız ve erkek yurtlarının yapımına başlayacaklarını duyurdu.

Körfez'e 300 milyon TL maliyetli dev spor tesisi

Bakan Bak, temel atma törenine katıldığı Körfez Kapalı Spor Salonu projesinin detaylarını da paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin maliyetinin 300 milyon TL olduğu ve 15 bin metrekarelik bir alana inşa edileceği belirtildi.

Bakan Bak, tesisin Türk sporunun gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu tesis, karate, tekvando, judo gibi branşlara yönelik alt salonlar ile hentbol, basketbol ve voleybolun oynanacağı büyük bir ana salona sahip. Bin seyirci kapasiteli, altında otoparkı bulunan ve mahalle sakinleri için pazar olanağı da sağlayacak kompakt bir yapıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu eserin kısa sürede tamamlanıp gençlerin hizmetine sunulması büyük önem taşıyor. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun," dedi. Tesisin ayrıca 5 antrenman sahası içereceği de açıklandı.

Kocaeli'ne yeni yatırım müjdeleri

Kocaeli'deki spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Bakan Bak, ilçe bazında yeni projeleri duyurdu. Hereke'deki yurt taleplerinin karşılanacağını, Kartepe'deki eski pazar yerinin spor salonuna dönüştürüleceğini ve Derince ile Darıca'daki tesis çalışmalarının da Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakan Bak, özellikle nüfusu hızla artan Gebze ilçesine yönelik büyük bir müjde vererek, "Gebze'nin nüfusu arttığı için de büyük bir salon inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle Kocaeli'deki spor ve gençlik odaklı yatırımların kesintisiz süreceğini teyit etti.