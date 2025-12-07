Son Mühür- Videoda konuşan eczacı, farklı pozisyonlarda ilaç içmenin etki süresini değiştirdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“İlacı sünnete göre içerseniz etkisini daha hızlı gösterir. İlacı ayakta içerseniz 23 dakikada, içtikten sonra sol tarafınıza yatarsanız 100 dakikada etki eder. Ama sünnete uygun şekilde sağ tarafınıza yatarsanız 10 dakika içinde etkisini gösterir.”

Bu sözler, özellikle sağlık profesyonelleri ve akademisyenler arasında ciddi bir tartışma yarattı.

Sosyal medyada iki ayrı görüş çatıştı

Video kısa sürede gündemin üst sıralarına yükselirken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar eczacının sözlerine destek verirken, birçok kişi iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Uzmanlardan “bilimsel olmayan açıklamalara dikkat” uyarısı

Tıp çevrelerinden gelen açıklamalarda, ilaçların etki süresinin kişinin yatış pozisyonu ya da dini uygulamalarla değil; farmakokinetik süreçler, sindirim hızları, dolaşım sistemi ve ilacın kimyasal özellikleriyle belirlendiği vurgulandı.

Uzmanlar, sağlıkla ilgili bilgilerin sosyal medyada doğrulanmadan paylaşılmasının bilgi kirliliğine neden olabileceğine dikkat çekti.

Tartışma sürerken yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi

Videonun ardından kamu kurumlarından veya meslek odalarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konuya yönelik ilginin sürdüğü görülüyor. Tartışma, sosyal medyada yayılan sağlık içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.