Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında yangın, sel, su baskını ve kurtarma çalışmaları başta olmak üzere kent genelinde toplam 32 bin 593 olaya müdahale etti. Bu olayların 15 bin 284’ü yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınlar sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 254 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangınların yol açtığı maddi hasarın yaklaşık 11 milyar 126 milyon 378 bin lira olduğu tahmin edildi.

En büyük neden: Sigara ve kibrit

Yangın çıkış nedenlerine ilişkin veriler, ihmallerin belirleyici olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında çıkan yangınların 6 bin 559’unun sigara ve kibrit, 3 bin 877’sinin açık ateş, 2 bin 562’sinin elektrik kontağı, 595’inin ise kıvılcım ve diğer nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

Yangınlar kent merkezinde yoğunlaştı

Yangınların 10 bin 118’inin kent merkezinde, 5 bin 166’sının kırsal alanlarda meydana geldiği açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olaylara ortalama ulaşma süresinin 5 dakika 52 saniye olduğu belirtildi. Yıl boyunca 211 orman ve fidanlık, 98 zeytinlik ve 329 ağaç yangını yaşandı.

Yangınlardan yalnızca insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. 2025 yılı içinde 3 bin 174 evcil ve çiftlik hayvanı hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları kapsamında 6 bin 660 yurttaş ile 4 bin 698 hayvan sağ olarak kurtarıldı.

“Yangınların yüzde 98’i insan kaynaklı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, yangınların yaklaşık yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, sönmeden atılan bir sigaranın büyük felaketlere yol açtığını vurguladı. Korkmaz, bu tablonun ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti.

120 bin çağrı, 65 bin vaka

2025 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaklaşık 120 bin ihbar geldiğini açıklayan Korkmaz, bu çağrıların 65 bininin vakaya dönüştürüldüğünü, 32 binin üzerinde olaya fiilen müdahale edildiğini kaydetti. Korkmaz, aşırı sıcak, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle ilk kez seyyar ve hareketli yangınlarla karşılaşıldığını, yangınların çok kısa sürede yayıldığını söyledi.

Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yeni önlemler alındığını belirterek, yeni itfaiye erlerinin göreve başladığını, 200 memur alımı için başvuru sürecinin tamamlandığını ve 37 yeni itfaiye aracı için ihale sürecinin devam ettiğini açıkladı. Alınacak araçlardan 10’unun arazi tipi olacağı bildirildi.

Kırsalda önleyici müdahale etkili oldu

Yangın riski yüksek kırsal bölgelerde önleyici tedbirlerin sonuç verdiği belirtildi. 1.300 mahallenin 601’ine dağıtılan yangın söndürme tankerleriyle, itfaiye ekipleri ulaşmadan 1.018 yangına müdahale edildiği açıklandı.

Çocuklara çağrı: Uyarın

Sigaradan kaynaklanan yangınların can yakmaya devam ettiğini belirten Korkmaz, çocuklara da çağrıda bulunarak, özellikle yaz aylarında araç yolculuklarında ebeveynlerini uyarmalarını istedi. Korkmaz, 2026 yılının İzmir için afetsiz ve yangınsız geçmesi temennisinde bulundu.