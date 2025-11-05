Son Mühür - Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün “bahis oynadığı” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel’in paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun, Küçük adına açıldığı iddia edilen hesaplara dair Nesine ve Misli adlı yasal bahis sitelerine gönderdiği yazılara yanıt geldi.

Nesine (D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.), savcılığa gönderdiği açıklamada, hesabın Zorbay Küçük’ün T.C. kimlik numarasıyla açıldığını, ancak kayıtlı telefon ve banka bilgilerinin Küçük’e ait olmadığını bildirdi. Şirket, hesap üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığını, yalnızca sisteme tanımlı “hoş geldin bonusu” ile oyun oynandığını belirtti. Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. ise yanıtında, üyeliğin Mernis verileriyle doğrulandığını, ancak telefon ve banka bilgilerinin farklı kişilere ait olduğunu aktardı. Misli, hesapta yalnızca “Yeni Üye Bonusu” kapsamında 20 TL değerinde bir kupon oynandığını ve bu kuponun kaybedildiğini açıkladı.

Ağırel duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yani anlıyoruz ki her iki yanıt da, bahis sitelerinde kimlik doğrulamasına rağmen farklı cep telefonu veya banka bilgileriyle hesap açılabildiğini, fakat bu tür hesaplarda para transferi yapılamadığını ortaya koyuyor. Tüm kimlik bilgilerimiz çeşitli platformlarda satılırken bu durum büyük sorun yaratır."