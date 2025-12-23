Sınav başvuruları, okulun resmi internet sitesi üzerinden veya kampüslerdeki kayıt ofislerinden dijital olarak kabul ediliyor. 4. sınıftan 11. sınıfa kadar eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan sınav, her sınıf seviyesi için özel hazırlanan müfredat içeriklerinden oluşuyor. Adaylar, sınav başvurusu sırasında tercih ettikleri kampüs ve oturum saatine göre sınav giriş belgelerini sistem üzerinden temin ediyor. Başvuruların sınav tarihinden birkaç gün öncesine kadar devam etmesi bekleniyor.

2026 Bahçeşehir Koleji Sınav Takvimi ve Başvuru Detayları

Bahçeşehir Koleji 2026 Bursluluk Sınavı, öğrencinin akademik potansiyelini ölçen ve okulun eğitim standartlarına uygunluğunu değerlendiren profesyonel bir test yapısına sahiptir. Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek oturumlarda öğrenciler; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanındaki yetkinliklerini test ediyor. Her sınıf kademesi için soru sayısı ve sınav süresi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ve öğrenci gelişim düzeyleri dikkate alınarak özel olarak belirleniyor. Ortaokul kademesi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) 10 Ocak'ta, lise kademesi (9, 10 ve 11. sınıflar) ise 14 Şubat'ta ter döküyor.

Başvuru süreci tamamen ücretsiz olup, adayların sınava katılabilmesi için kimlik bilgilerini sisteme tanımlamaları yeterli oluyor. Sınav günü adayların yanlarında güncel fotoğraflı sınav giriş belgelerini ve kimliklerini bulundurmaları gerekiyor. Sınav merkezi seçimi, öğrencinin ikamet ettiği bölgeye en yakın kampüs üzerinden yapılarak lojistik kolaylık sağlanıyor. Bu sınav sadece bir burs imkanı değil, aynı zamanda öğrencilerin ulusal çaptaki akademik sıralamalarını görmeleri açısından da büyük önem taşıyor.

Değerlendirme Kriterleri ve Burs Oranları

Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını takip eden hafta içerisinde kurumun resmi sonuç portalı üzerinden ilan ediliyor. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak detaylı karne analizlerine ve kazandıkları burs oranlarına ulaşıyor. Elde edilen başarı puanına göre eğitim ücretinde %10, %25, %50, %75 ve %100 oranlarında indirimler uygulanıyor. Bu indirimler, öğrencinin 2026-2027 eğitim yılındaki kayıt ücretini kapsıyor. Başarı sıralamasına giren öğrenciler, okulun sunduğu STEM+A temelli eğitim modelinden avantajlı şekilde yararlanıyor.

Kazanılan bursların geçerliliği için Bahçeşehir Koleji tarafından duyurulan erken kayıt tarihlerine uyulması zorunluluğu bulunuyor. Kontenjanlar kampüs bazlı olarak değişebildiği için, yüksek puan alan öğrencilerin kayıt işlemlerini hızlıca tamamlamaları tavsiye ediliyor. Kurum, akademik başarının yanı sıra spor ve sanat dallarında ulusal veya uluslararası derecesi olan öğrenciler için de ek değerlendirme süreçleri yürütebiliyor. Bu kapsamlı burs modeli, başarılı öğrencilerin nitelikli bir eğitim almalarını sağlarken okulun akademik kalitesini de en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji Hakkında

Bahçeşehir Koleji, 1994 yılında Enver Yücel tarafından İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin 60'tan fazla ilinde 140'tan fazla kampüsüyle eğitim veren kurum, "kaliteli eğitimi Türkiye'nin her yerine ulaştırmak" vizyonuyla hareket ediyor. Fen ve Teknoloji Liseleri ile Türkiye'de STEM eğitiminin öncülüğünü yapan kolejin eğitim modelleri, uluslararası standartlarda kabul görüyor. 2026 yılı itibarıyla on binlerce öğrenciye eğitim veren kurum, akademik başarılarının yanı sıra robotik ve spor alanındaki dünya dereceleriyle de tanınıyor.