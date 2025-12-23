Sınav başvuruları, kurumun dijital platformları veya kampüslerdeki kayıt ofisleri aracılığıyla kabul ediliyor. Sınava katılan adaylar, elde ettikleri başarı puanına göre eğitim ücretinde %100’e varan indirim oranlarından faydalanma hakkı kazanıyor. Büyük bir ilgiyle beklenen sonuçlar ise sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra, 23 Ocak 2026 tarihinde resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor.

2026 Doğa Koleji Bursluluk Sınavı Takvimi ve Detayları

Doğa Koleji 2026 Bursluluk Sınavı, öğrencilerin kendi kademelerine uygun müfredat içerikleriyle değerlendirildiği profesyonel bir yapıdan oluşuyor. 17-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen farklı oturumlarda öğrenciler, akademik yetkinliklerini ölçme ve kendilerini test etme şansı buluyor. Sınava başvuru yapmak isteyenlerin, okulun resmi web sitesindeki formu eksiksiz doldurması veya en yakın kampüse kimlik belgesiyle müracaat etmesi gerekiyor. Sınav merkezi seçimi başvuru esnasında yapılıyor ve adaylara sınav giriş belgeleri dijital ortamda iletiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına tam uyumlu olarak hazırlanan sınavda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi temel derslerden sorular yer alıyor. Her sınıf seviyesi için soru sayısı ve sınav süresi, öğrencilerin gelişim düzeyine göre özel olarak belirleniyor. Bu sınav sadece bir burs imkanı değil, aynı zamanda öğrencilerin genel akademik seviyelerini görmeleri için önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

Burs Oranları ve Sonuçların Sorgulanması

Sınav sonuçları, 23 Ocak 2026 tarihinde Doğa Koleji'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç portalı üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hem detaylı karne analizlerine hem de kazandıkları burs oranlarına ulaşıyor. Kazanılan burslar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kayıt döneminde geçerli sayılıyor. İndirim oranları, sınavın zorluk derecesine ve genel başarı ortalamasına göre %10'dan başlayarak %100'e kadar kademeli olarak uygulanıyor.

Kazanılan burs haklarının geçerli olabilmesi için kurum tarafından belirlenen kayıt tarihlerine uyulması önem taşıyor. Tam burs (yüzde 100) hakkı kazanan öğrenciler için kontenjanlar kampüs bazlı olarak farklılık gösterebiliyor. Akademik başarıyı ödüllendiren bu model, öğrencilerin motivasyonunu artırırken ailelerin eğitim maliyetlerini de önemli ölçüde hafifletiyor. Kurum, başarılı öğrencileri bünyesine katarak geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmeyi amaçlıyor.