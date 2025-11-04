Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyeceğiz. Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da yine biz varız. Biz MHP ve Cumhur İttifakı'yız." dedi.

Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törene ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonuna da katılmaması soru işaretleri yaratmış ve 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' yorumlarını güçlendirmişti.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamasından başlıklar şöyle:

MHP olarak seferberlik ruhuyla, nefes alır gibi çalışıyoruz, milletimizin her güzel insanına gönlümüzü açıyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Yurdumuzun tamamında faal halindeyiz. 9 Ağustos'tan 27 Eylül'e kadar hamdolsun 9 ayrı bölge toplantısını gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla görüştük, düşüncelerimizi paylaştık. Ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyeceğiz. Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da yine biz varız. Biz MHP ve Cumhur İttifakı'yız. Gazze'de asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulanmasıdır.



"DIŞ MİSYON GÖREVLİLERİNİN YERİNİ YURDUNU BİLMESİ LAZIM"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'in "Türkiye ile İsrail arasında iş birliği göreceksiniz" beyanatı bir sefirin ileri düzeyli akıl tutulmasıdır. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti soykırımcıların defteri dürülmeden, ilişkilerde yeni sayfa açacak hakikate, mazlum Filistinli kardeşlerimizin hukukun yüz çevirmez. İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmeli"

"KUMPASLAR BOŞUNA"

"Kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır. İmralı ile Edirne itirafını çıkarmanın, arayışta olan bazı medya kuruluşlarının nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazırlıklarını görüyoruz ve kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini biliyoruz. Atatürk’ün partisinin Ankara’dan ulaştırıp önce Saraçhane’ye sonra Silivri’ye ardın da Batı devletlerine sürükleyen, cahil köksüz kimliksiz ruhun kumpasları şüphesiz boşunadır. Sosyalist CHP’yi ikna edebilirler ama Türkiye’yi ikna edemezler. Karşımızda duramazlar. Mecliste kurulan komisyonda seçilecek üyelerin İmralı’ya giderek ilk ağızdan alınması süreci güçlendirecektir."

"GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN"

"AK Parti ile aramızda bir hadise değil ki iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat vardır. Akıl ve vicdanları hipotek olanların bunu anlaması mümkün değildir. FETÖ'cü hainlerin sözlerine eyvallah edersek birileri dinlesin gök girsin kızıl çıksın. Cumhur İttiifakı yoluna devam edecek. Yeni yüzyılın çatısını imanla ilerletecektir. "