Son Mühür - TOKİ 500 bin konut kura takvimi, 2026’nın başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Şu ana kadar hangi illerde yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri başladı. 81 ilde toplam 5 milyon 242 bin 766 kişinin katılacağı kura çekimleri Adıyaman, Şırnak ve Hakkari’de tamamlandı. Diğer illerin kura tarihleri de duyuruldu. Başvuru yapan milyonlarca aday, kura takvimini merak ediyor.

2025-2026 TOKİ 500 bin konut kuraları illere göre ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı şöyle: Kura çekimleri, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirlemek üzere 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar devam edecek. Projenin ilk kura çekimi Adıyaman’daki konutlar için gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları ise her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, ilgili ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.

TOKİ kura çekimleri hangi illerde yapılacak 2026

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek sonuçlar illere göre şöyle açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından duyurulan takvim doğrultusunda il il kura programı ise şu şekilde: 5 Ocak'ta Siirt ve Van,

6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı,

7 Ocak'ta Batman ve Iğdır,

8 Ocak'ta Bitlis ve Kars,

9 Ocak'ta Muş ve Ardahan,

10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl,

11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 10 Ocak Cumartesi günü Antalya’da gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı. Kura tarihleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından duyurulacak takvime göre ilerlemeye devam edecek. TOKİ 500 Bin konut evler en zaman teslim edilecek? Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılında, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor. Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Projedeki konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.