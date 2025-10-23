Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgasında Özgür Özel'in elini güçlendiren detay ASAL Araştırma'dan geldi.

Yılın ilk 10 ayında yapılan yedi ayrı araştırmanın ortaya serdiği ayrıntıya göre Özgür Özel döneminde CHP, Kemal Kılıçdaroğlu dönemine göre dikkat çekecek şekilde artıya geçmiş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak katıldığı ve ikinci turda kaybettiği 14 Mayıs 2023 seçimlerine göre CHP'nin bugünkü oy oranı yüzde 6.7 artıya geçmiş gözüküyor.

Yedi ayrı araştırmanın ortalama sonuçlarında ''Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları'' orantısal olarak dağıtıldıktan sonra CHP dışında, DEM Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi 2023'e göre oyunu arttırmayı başarırken, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Türkiye İşçi Partisi kan kaybetmiş olarak görülüyor.



14 Mayıs 2023'e göre tablo şöyle...



▪️CHP:%32.1 (➕6.7)

▪️AK Parti:%31.6 (➖3.7)

▪️DEM Parti:%9.4 (➕0.6)

▪️ MHP:%8.7 (➖1.3)

▪️ İYİ Parti:%4.6 (➖5.3)

▪️ Zafer Partisi:%4.0 (➕1.7)

▪️ Yeniden Refah Partisi:%3.3 (➕0.4)

▪️ Anahtar Parti:%1.4 (—-)

▪️ Türkiye İşçi Partisi:%1.4 (➖0.1)

▪️ Diğer:%3.5 (➖0.4)

