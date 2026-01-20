Uzun yıllar CNBC-e, Habertürk, NTV, Star TV gibi önemli kanallarda görev alan Bahar Feyzan, son dönemde YouTube kanalıyla dijital medyada da varlığını sürdürüyor. Peki Bahar Feyzan kimdir, nereli, evli mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bahar Feyzan kimdir?

Gülbahar Feyzan, 8 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Feyzan, Türk gazeteci, yazar ve haber sunucusu olarak tanınıyor. Özellikle ekonomi haberleri, röportajları ve güncel siyasi yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Bahar Feyzan, gazetecilik kariyerinin yanı sıra roman yazarlığı da yapıyor. Yazdığı kitaplar arasında "Adım Nisan", "Aşk Yolcusu" ve "Struma Aşk Yolcusu" yer alıyor.

Bahar Feyzan nereli?

Bahar Feyzan, İstanbul doğumlu. Lise eğitimini de İstanbul'da Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde İngilizce Makine Teknik bölümünde tamamladı. Doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul, onun hem kişisel hem de mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Bahar Feyzan'ın eğitim hayatı nasıl geçti?

Bahar Feyzan, akademik açıdan güçlü bir geçmişe sahip. Eğitim hayatı şu şekilde:

Lise: Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi – İngilizce Makine Teknik Bölümü

Üniversite: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: New York Üniversitesi – Ekonomi alanında yüksek lisans

Akademik geçmişiyle dikkat çeken Feyzan, ekonomi ve medya alanında çift yönlü bir bilgi birikimine sahip oldu.

Bahar Feyzan hangi kanallarda çalıştı?

Bahar Feyzan, kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen haber kanallarında görev aldı:

1998-2001: Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring'de müşteri temsilciliği

2001-2003: CNBC-e'de muhabirlik ile medyaya adım attı

2003-2005: Habertürk'te ekonomi muhabirliği

2005-2006: NTV'de ekonomi programları ve New York temsilciliği (5 yıl)

2006-2007: Star TV Ana Haber Bülteni sunuculuğu

2007-2009: Kanal 24'te "Moderatör Akşamüstü" ve "Tatlı Sert" programları

2010: TRT Türk'te "Küresel Nabız" programı

2011: TV8'de "50 Dakika" ve "Yaz Günlüğü" programları

2021: TV100 ve KRT kanallarında haber sunuculuğu

Günümüz: YouTube kanalında haber videoları ve analizler

Bahar Feyzan evli mi?

Bahar Feyzan'ın özel hayatıyla ilgili kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Başarılı gazeteci, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Mevcut bilgilere göre Bahar Feyzan evli değil ve hiç evlilik yapmadı. Sosyal medya hesaplarında yalnızca iş yaşamına ve güncel gelişmelere odaklanan içerikler paylaşıyor. Bir dönem iş insanı Öner Fırat ile birliktelik yaşadığı iddia edilse de bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Brad Pitt röportajı nasıl oldu?

Bahar Feyzan, Türkiye'de geniş kitlelere NTV döneminde Brad Pitt ile yaptığı röportajla tanındı. New York temsilciliği sırasında gerçekleştirdiği bu röportaj, büyük ilgi gördü ve Feyzan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Bahar Feyzan neden gündem oldu?

Son dönemde Bahar Feyzan, yaptığı açıklamalarla birçok kez gündemin merkezine oturdu. 2023 yılında CHP'nin TİP'e 30 milyon TL verdiği iddiasıyla gündeme geldi ve TİP tarafından tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.

2025 yılında ise PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar büyük tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında isim vermeden Feyzan'a dolaylı bir tepki gösterdi.

Bahar Feyzan'ın kitapları neler?

Gazetecilik kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Bahar Feyzan'ın kitapları:

Adım Nisan

Aşk Yolcusu

Struma Aşk Yolcusu

Bu eserlerinde aşk, insan hikayeleri ve toplumsal olaylara dair derinlemesine anlatımlar yer alıyor.

Bahar Feyzan'ın sosyal medya hesapları

Bahar Feyzan, dijital platformlarda da aktif olarak yer alıyor:

Instagram: @baharfeyzan (116 bin takipçi)

YouTube: Bahar Feyzan kanalı

Twitter: @baharfeyzan

Özellikle YouTube kanalında güncel siyasi ve ekonomik gelişmelere dair analiz ve yorum videoları yayınlıyor.