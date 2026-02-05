Severek tüketilen protein kaynakları arasında yer alan tavuk, haşlama yöntemiyle sıkça hazırlanıyor. Ancak profesyonel mutfaklarda görev yapan şefler, bu basit görünen yöntemde yapılan hataların hem etin dokusunu hem de tavuk suyunun aromasını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Doğru teknikler uygulandığında ise ağızda dağılan yumuşak et ve berrak bir tavuk suyu elde edilebiliyor.

Soğuk suyla başlanması gerektiği belirtiliyor

Şeflere göre en yaygın hatalardan biri, tavuğun kaynar suya atılması oluyor. Kaynar suya giren etin kasıldığı ve sertleştiği ifade ediliyor. Bunun yerine tavuğun tencereye konulup üzerine soğuk su eklenmesi ve birlikte ısınması öneriliyor. Bu yöntem sayesinde et liflerinin gevşediği ve suyun daha aromatik hâle geldiği aktarılıyor.

Üzerinde oluşan köpüklerin alınması öneriliyor

Tavuk ısınırken suyun üzerinde oluşan gri-beyaz köpüklerin temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor. ‘Kef’ olarak adlandırılan bu protein kalıntılarının alınmaması durumunda tavuk suyunun bulanıklaştığı ve tadının ağırlaştığı ifade ediliyor. Berrak ve iştah açıcı bir tavuk suyu için köpüklerin nazikçe toplanması gerektiği belirtiliyor.

Lezzet için sebze ve baharat desteği öneriliyor

Tavuğun yalnızca su ve tuzla haşlanmasının yetersiz olduğu belirtiliyor. Şefler, ağır kokuyu azaltmak ve aromayı artırmak için tencereye bir adet soğan, bir havuç, birkaç tane karabiber ve bir defne yaprağı eklenmesini öneriyor. Bu küçük dokunuşların sıradan bir haşlamayı daha zengin bir lezzete dönüştürdüğü ifade ediliyor.

Kısık ateşte ağır pişirme yöntemi uygulanıyor

Tavuk haşlarken yapılan en büyük hatalardan birinin yüksek ateşte fokur fokur kaynatmak olduğu aktarılıyor. Su kaynadıktan sonra ocağın altının kısılması ve tavuğun hafif kabarcıklarla ağır ağır pişirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu yöntem sayesinde etin lif lif ayrıldığı ve daha yumuşak bir kıvam elde edildiği bildiriliyor.

Dinlendirme adımı lezzeti artırıyor

Şefler, pişen tavuğun hemen sudan çıkarılmamasını öneriyor. Tencerenin kapağı kapatılarak etin 10-15 dakika kendi suyunda dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu aşamada etin kaybettiği nemi geri çektiği ve daha sulu kaldığı aktarılıyor.

Uzmanlara göre tavuk haşlamada doğru teknikler uygulandığında hem berrak tavuk suyu hem de yumuşacık et elde edilebiliyor. Soğuk suyla başlamak, köpükleri temizlemek, aromatik malzemeler eklemek, kısık ateşte pişirmek ve dinlendirme adımını uygulamak, sofraya gelen lezzeti belirleyen temel adımlar arasında yer alıyor. Bu yöntemler sayesinde haşlanan tavuk daha sulu ve daha leziz bir hâle geliyr, aksi halde et kuru kalablir.