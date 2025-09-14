Yapay zekâ çiplerinde sektörün lideri konumunda bulunan Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, servetini en çok artıran isimlerin başında geliyor. 2024 yılında değeri 4 trilyon dolara ulaşan Nvidia'daki yüzde 3'lük hissesi, son bir yılda yüzde 300 değer kazandı. Bu yükselişle birlikte 62 yaşındaki Huang, 151 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 20 kişisi arasına girdi.

En Genç Kendi Servetini Yaratan Milyarder

Yapay zekâ alanının en genç ve en dikkat çekici isimlerinden biri de Alexandr Wang. 19 yaşında kurduğu Scale AI ile dünyanın en genç kendi servetini yaratan milyarderi unvanını kazanan Wang, kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Şirketi Google, Meta ve General Motors gibi devlere veri etiketleme ve yapay zekâ eğitimi hizmeti sağlıyor. 2024 itibarıyla 14 milyar dolar değer biçilen Scale AI'ın yüzde 14'üne sahip olan Wang'ın serveti 3,6 milyar dolara ulaştı.

Sam Altman'ın Serveti Nereden Geliyor?

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman da sektörün en bilinen yüzlerinden. Ancak, birçok kişinin aksine Altman'ın OpenAI'da hissesi bulunmuyor. Kişisel serveti 1,9 milyar dolara ulaşan Altman, bu serveti Reddit, Stripe ve nükleer füzyon girişimi Helion gibi farklı şirketlere yaptığı yatırımlardan elde etti.

Dil Teknolojilerinin Öncüsü Phil Shawe

Dil ve çeviri teknolojileri alanında öne çıkan bir diğer isim ise TransPerfect'in kurucusu Phil Shawe. 1992 yılında New York Üniversitesi'ndeki yurdunda kurduğu şirketi bugün dünya çapında hizmet veriyor. 2024 yılında 1,3 milyar dolar gelir elde eden TransPerfect'in yüzde 99'u Shawe'a ait. Onun serveti ise 1,8 milyar dolar olarak biliniyor.