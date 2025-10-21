İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamını genişleterek, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen firmaların aldığı belediye ihalelerini mercek altına aldı.

Kütahya ve Isparta Belediyeleri soruşturmaya dahil edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Kütahya Belediyesi ve AKP’li Isparta Belediyesi’nin ihaleleri incelenecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu belediyelerin suç örgütüne ait olduğu öne sürülen firmalarla yaptığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili il başsavcılıklarına resmî talimat yazısı gönderdi.

Bu gelişmeyle birlikte, soruşturma dosyasına iki belediye birden dâhil edilmiş oldu.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne’ yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada, suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir.”

İhaleler mercek altında

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen firmaların, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıp yapmadığı, belgelerde sahtecilik veya haksız kazanç elde etme gibi fiillerin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.