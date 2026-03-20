Konya’da meydana gelen trafik kazası can aldı. Karapınar ilçesi yakınlarında, Konya-Adana kara yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana gelirken, olay yerinde büyük panik yaşandı.
1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Edinilen bilgilere göre, Arif Soylu (48) yönetimindeki 38 AHF 085 plakalı otomobil kazaya karıştı. Araçta bulunan Ali Soylu (20), kazada hayatını kaybederken, sürücü Arif Soylu yaralandı.
Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekipler hızla olay yerine sevk edildi
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kazanın ardından trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Soruşturma başlatıldı
Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Olayla ilgili detayların yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.