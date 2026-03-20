Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ö. yönetimindeki 33 YRS 29 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk F. idaresindeki 80 ADL 350 plakalı otomobil çarpıştı.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcular, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı kazada bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

14 yaşındaki Berkay’dan acı haber

Kazanın en acı haberi hastaneden geldi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Berkay F., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay’ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.