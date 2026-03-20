Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük paniğe yol açtı. Tırmıl mevkisi yakınlarında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan devrilme hadisesi, çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından bölgeye adeta yardım filosu sevk edildi.

Tırmıl mevkisinde can pazarı yaşandı

Edinilen bilgilere göre, Kozan güzergahında ilerlemekte olan ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yolcu otobüsü, Tırmıl mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün içerisinde bulunan yolcular, çarpmanın etkisiyle araç içinde savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yeri kısa sürede hareketlendi. Kazanın şiddetiyle birlikte araç içerisinde mahsur kalan yolcular için adeta zamanla yarış başladı.

Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbarla birlikte, bölgeye koordineli bir şekilde ekipler yönlendirildi. Kaza mahalline çok sayıda ambulansın yanı sıra, araçta sıkışma ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma birimleri intikal etti. Jandarma ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için Tırmıl mevkisinde trafik akışını kontrollü bir şekilde yöneterek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne naklediliyor

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu kritik olan ve hafif yaralanan vatandaşları hızlıca çevre hastanelere sevk etmeye başladı. Yaralıların büyük bir çoğunluğunun ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Hastanede acil servis ekiplerinin teyakkuza geçtiği ve yaralıların tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, otobüsün devrilme nedenine ilişkin teknik detayların araştırılmasına devam ediliyor.