Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin merkezinde sıkça adı geçen Ayman Odeh, İsrail siyasetinde önemli bir konuma sahip. Uzun yıllardır İsrail’deki Arap topluluğunun haklarını savunan Odeh, cesur çıkışları ve simgesel protestolarıyla gündeme geliyor. Siyasi arenada hem Yahudi hem de Arap toplumları arasında köprü kurmaya çalışan yaklaşımı ve insan odaklı söylemleri, uluslararası kamuoyunda da dikkat çekiyor.

Filistin asıllı olan Ayman Odeh, farklı inanç ve kültürlerle yoğrulmuş bir kentte, Hayfa’da büyüdü. Hem eğitim hayatı hem de gençlik yılları; çok kültürlü bir ortamda, hoşgörü ve diyaloğu esas alan bir anlayışla şekillendi. İsrail politikasında çoğunlukla kutupların öne çıktığı bir dönemde Odeh, kapsayıcılığı ve eşitlikçi yaklaşımı benimseyerek farklı bir profil çiziyor.

Ayman Odeh kimdir?

Ayman Odeh, 1 Ocak 1975’te İsrail’in Hayfa kentinde dünyaya geldi. Ailesi Ahmediye mezhebinden gelse de, Odeh kendisini din ve etnik köken sınırlarının ötesinde bir birey olarak tanımlıyor ve ateist kimliğiyle biliniyor. Eğitim hayatının bir bölümünü, tek Müslüman öğrenci olarak devam ettiği Hristiyan okulunda geçirdi. Üniversite eğitimini ise 1993-1997 yılları arasında Romanya’da Craiova Üniversitesi’nde hukuk okuyarak tamamladı. Bu yıllarda Filistin yanlısı gösterilerde aktif rol aldı, farklı devrimci düşünürlerin eserlerini inceledi ve çok kültürlü ortamların kazandırdığı vizyonu daha da geliştirdi.

Ayman Odeh, İsrail vatandaşı Arapların haklarını savunmasına yönelik çalışmaları ile tanındı. Siyasi kariyerine Hayfa Şehir Konseyi’nde başladı. 2015’te kurulan Ortak Liste’nin başına geçerek ulusal düzeyde etkili bir konuma ulaştı. İsrail'deki Arap toplumu için siyaset üretmeye odaklandı. Odeh aynı zamanda toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük gibi evrensel değerlere vurgu yapıyor.

Siyasi yolculuğu ve dikkat çeken eylemleri

Ayman Odeh’in siyasi arenasındaki eylemleri sadece ulusal sınırlarla sınırlı kalmadı. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşma sırasında, “Filistin’i Tanıyın” pankartı açarak barışçıl bir şekilde protesto etti. Bu eylem sonrası Odeh ve birlikte hareket eden Ofer Cassif oturumdan çıkarıldı. Düzenli olarak Filistinlilerin haklarını savunan çıkışlar yapan Odeh, daha önce de dönemin Başbakanı Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullandı ve yine meclisten atıldı.

Odeh, İsrail Meclisi’ndeki çalışmalarıyla sadece Arap seçmenlerin değil, eşit vatandaşlık talebinde bulunan her kesimin desteğini kazanmaya çalışıyor. Modern İsrail siyasetinde diyalog ve eşitlik söylemlerinin güçlenmesinde rol oynuyor. Farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı Hayfa’daki çocukluk yıllarından da etkilenen Odeh, insan haklarına ve demokrasiye vurgu yapan bir çizgide ilerliyor.

Eğitim ve teknik bilgiler

Romanya’da aldığı hukuk eğitimi sayesinde Odeh, 2001 yılında avukatlık yapma yetkisi aldı. Ancak İsrail Barosu’na kayıtlı değil. Siyasi yükselişini ise Hayfa Şehir Konseyi’ndeki deneyimiyle pekiştirdi. Günümüzde ise İsrail’in Arap toplumunu temsil eden önemli figürlerden biri olarak kabul ediliyor. Ekim 2025 itibarıyla 50 yaşında olan Odeh, siyasi ve toplumsal mücadeleye gençlik yıllarından itibaren aktif olarak katıldı.

Ayman Odeh’in siyasi profili, toplumsal barış, etnik ve dini hoşgörü ile kanıksamayan bir adalet arayışına dayanıyor. İsrail’deki Arap toplumunun temsilini güçlendiren çalışmaları ve sembolik eylemleriyle bölgedeki tartışmalarda adı öne çıkıyor.