Domates, kısa sürede yumuşaması ve çürümesi nedeniyle özellikle kışa hazırlanan vatandaşların en çok zorlandığı gıdalar arasında yer alıyor. Fakat büyüklerin yıllardır kullandığı bir teknik, domateslerin tazeliğini aylarca koruyarak bozulmayı geciktiriyor.

Odun külü domatesi nemden koruyor

Uzmanlar, domatesleri saklamak için kimyasal ya da soğutma sistemlerine ihtiyaç olmadığını ifade ediyor. Odun külü, doğal yapısıyla nemi emiyor ve domateslerin hava ile temasını azaltıyor. Bu sayede çürüme ve küf oluşumu yavaşlıyor. Domatesler, külle doğrudan temas etmeyecek şekilde katmanlar hâlinde yerleştiriliyor ve aralarında koruyucu bir tabaka oluşuyor.

Hem lezzeti hem dokusu korunuyor

Bu yöntemle saklanan domateslerin dokusunu ve tadını uzun süre koruduğu belirtiliyor. Serin ve kuru ortamda muhafaza edildiğinde domateslerin aylar boyunca taze kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir olmasıyla da dikkat çekiyor.

Evde zahmetsizce uygulanabiliyor

Uygulama için yalnızca kuru odun külü ve uygun bir kap yeterli oluyor. Geleneksel ve katkısız saklama yöntemlerini tercih edenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Geleneksel bilgi modern ihtiyaçlara cevap veriyor

Kış hazırlığında doğal yollarla gıda muhafaza etmek isteyenler için odun külü yöntemi, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Uzmanlara göre bu yöntem doğru uygulandığında domatesi uzun süre tüketilebilir kılıyor.