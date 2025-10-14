Aydın ilinin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi, bölgede acil durum ilan edilmesine yol açtı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla hemen harekete geçti ve kapsamlı mücadele çalışmaları başlattı.

Köşk ilçesinde hayvan hareketliliği yasaklandı

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın taşıdığı yüksek risk ve hızlı yayılma özelliği nedeniyle Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu’nu Kaymakam Hasan Taş başkanlığında toplayarak kritik kararları hayata geçirdi. Komisyon kararı uyarınca, Köşk ilçesine bağlı tam 12 mahalle karantina kapsamına alındı. Karantina uygulanan bu mahalleler arasında Baklaköy, Beyköy, Cumadere, Çiftlikköy, Güzelköy, Kızılcayer, Koçak, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu, Soğukkuyu ve Ovaköy bulunuyor. Bu mahallelere hastalık tamamen sönüş yapılana kadar, hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışları kesinlikle yasaklandı. Bölgedeki yoğun hayvan hareketliliğinin hastalığın yayılımını hızlandırma ihtimali, bu sert önlemlerin alınmasında belirleyici oldu.

Resmi açıklama ve yasal uyarı

Konuya ilişkin Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden detaylı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Efeler Umurlu Mahallesi'nde 17 Eylül 2025 tarihinde şap hastalığının ortaya çıktığı ve belirtilen 12 mahallenin bu nedenle gözetim bölgesi içinde kaldığı teyit edildi. Müdürlük, hastalığın yayılım hızının yüksek olmasından dolayı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde bu kararların alındığını vurguladı. Yetkililer, alınan komisyon kararlarına uymayan kişi ve işletmelere karşı idari para cezası ve diğer yasal yaptırımların uygulanacağını kesin bir dille duyurdu.