Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trajik olayda, pide salonu işletmecisi 62 yaşındaki Ertuğrul Salman, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra zehirlendi ve yaşamını yitirdi. Aynı yemekten yiyen eşi Zeynur Salman (54) ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Kavacık Mahallesi’nde yaşandı. Salman çifti, bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip tükettikten sonra fenalaştı. Saat 12.30 sıralarında rahatsızlanan çiftin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler eve sevk edildi, acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeynur Salman ise bilinci kapalı halde Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ertuğrul Salman son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ardından Aydın Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman’ın cenazesi, bugün Nazilli Gül Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Salman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ile Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk de katıldı. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, Salman’ın cenazesi Arslanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.