Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörü için ciddi bir tehdit oluşturan şap hastalığına karşı kent genelinde geniş kapsamlı bir mücadele başlattı. SAT-1 serotipi içeren yeni şap aşılama programı, il genelindeki 17 ilçede eş zamanlı olarak sürdürülürken, üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Üreticilere yönelik koruyucu tedbirler açıklandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, şap hastalığından korunmak için hayvanların aşılanmasının mutlak suretle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Aşılama çalışmalarının İlçe Müdürlüğü personelinin uygun gördüğü hayvanlar üzerinde titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra, hayvan barınaklarının ve tüm ekipmanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalıklı bölgelerden hayvan veya hayvansal ürün alımından kaçınılması gerektiği hatırlatıldı. İşletmelere yapılan ziyaretlerin sınırlandırılması ve yem, süt toplama gibi amaçlarla gelen araçların giriş-çıkışlarında dezenfeksiyon yapılması da zorunlu tedbirler arasında yer aldı.

Biyogüvenlik önlemleri hastalıkla mücadelede kilit rol oynuyor

Yetkililer, sadece aşılamanın değil, aynı zamanda biyogüvenlik önlemlerinin de şap hastalığıyla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı. Farklı kişilere ait araç ve ekipmanların hijyen tedbirleri alınmadan işletmelere sokulmaması gerektiği belirtilirken, yaban domuzu gibi vahşi hayvanların işletme çevresine yaklaşmasını engelleyecek bariyerler kurulmasının da hastalığın yayılmasını önlemede etkili olacağı dile getirildi. Bu basit ancak etkili önlemlerin, hem hayvan sağlığını korumada hem de üreticilerin olası büyük ekonomik kayıplarını engellemede kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerden bu uyarılara uymalarını ve herhangi bir şüpheli durumda en yakın İlçe Müdürlüğü'ne bilgi vermelerini istedi.