Kalpten çıkan ana atardamarın doğuştan daralması olarak bilinen aort koarktasyonu teşhisi konulan minik bebek, kan dolaşımının engellenmesi nedeniyle kalp yetmezliği riski taşıyordu. Hızla cerrahi müdahale gerekliliği ortaya çıkan bebek için düşük kilosu ve genel sağlık durumu nedeniyle ameliyathaneye alınması yüksek risk oluşturdu. Bu nedenle tıp dünyasında nadir görülen bir kararla, ameliyatın Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ) yapılmasına karar verildi.

Çok Disiplinli Ekip Çalışması

Operasyon, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağatay Bilen ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Karagöz tarafından gerçekleştirildi. Anestezi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Gülaştı'nın yüksek riskli anestezi sürecini başarıyla yönettiği operasyonda, aort damarındaki darlık giderilerek kan akışı normale döndürüldü. YYBÜ Başkanı Prof. Dr. Abdullah Barış Akcan ve Doç. Dr. Ayşe Anık, bebeğin operasyon öncesi ve sonrası takibini yaparken, Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik ise tanı ve ameliyat sonrası süreçte önemli katkılar sağladı.

Minik Bebek Hızla İyileşti

Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakımda yakından izlenen minik hasta, hızla toparlandı. Beklenenden daha kısa sürede iyileşen bebek, sağlıklı bir şekilde ADÜ Hastanesi'nden taburcu edildi.