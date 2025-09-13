Aydın’ın İncirliova ilçesinde 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada Ayşenur Çınar (32) ile 3 aylık oğlu Uysal Demir Çınar yaralandı.

Kaza 4 aracın karışmasıyla meydana geldi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Efeler-İncirliova kara yolunda meydana geldi. Efeler yönünden İncirliova’ya seyreden Adem Özen yönetimindeki 09 CPP 190 plakalı otomobilin yavaşlayarak sağ şeritte durması üzerine, arkadan gelen 09 AEF 168 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 ACD 555 plakalı başka bir minibüs de öndeki araçlara vurdu. Ardından 09 EN 556 plakalı kamyonet de zincirleme kazaya dahil oldu.

Anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı

Kamyonette bulunan Ayşenur Çınar ve 3 aylık bebeği Uysal Demir Çınar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile bebeği, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Hastanede tedaviye alınan anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.