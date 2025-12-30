Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 58 yaşındaki Fadime Yağuz, yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, talihsiz kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yakınlarının endişesi ekipleri harekete geçirdi

Olay, Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi 2063 sokak üzerinde yer alan dört katlı bir apartmanda vuku buldu. Binanın en üst katında ikamet eden Fadime Yağuz’a ulaşmak isteyen yakınları, tüm çabalarına rağmen kendisinden bir yanıt alamayınca büyük bir endişeye kapıldı. Yağuz’un sağlık durumundan şüphelenen aile üyeleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yardım çağrısının ardından bölgeye ivedilikle emniyet güçleri, sağlık personeli ve itfaiye unsurları yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri eve balkondan girdi

Kısa süre içerisinde belirtilen adrese ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapının açılmaması üzerine operasyonel bir müdahalede bulundu. İtfaiye erleri, merdivenli araç vasıtasıyla apartmanın son katına ulaşarak ikamete giriş sağladı ve kapıyı içeriden açarak diğer ekiplerin içeri girmesine olanak tanıdı. Evin içerisine giren sağlık görevlileri, 58 yaşındaki Fadime Yağuz’u hareketsiz bir vaziyette buldu. Yapılan tetkikler sonucunda Yağuz’un hayatını kaybettiği netlik kazandı.

Olay yerinde hüzünlü bekleyiş ve soruşturma

Yağuz’un vefat haberini alan yakınları, evin önünde sinir krizleri geçirerek yasa boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının talimatıyla, talihsiz kadının cansız bedeni ön otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Mahalle sakinlerini derinden üzen olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, ölümün kesin nedenini belirlemek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor.