Aydın’ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda iki organizatör gözaltına alındı.

Jandarmadan kırsal bölgede operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sahadaki denetim ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal Doğanbey Mahallesi çevresinde operasyon düzenlendi.

Yasa dışı geçiş hazırlığı tespit edildi

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, yasa dışı yollarla göçmen geçişi organize etmeye hazırlandıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda A.A. (30) ve M.M.B. (31) isimli iki organizatör gözaltına alındı.

Bot, motor ve otomobile el konuldu

Operasyon sırasında göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen bir sürat botu ve bot motoru ele geçirildi. Ayrıca organizasyonda kullanıldığı tespit edilen ve kiralık olduğu belirlenen bir otomobile de el konuldu.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla bağlantılı başka kişi ya da organizasyonların olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

