Aydın'ın Germencik ilçesi, bugün bir evde çıkan yangınla sarsıldı. Olay, saat 14.00 sularında Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Ünlü Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, dairedeki bir klimadan kaynaklandı. Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer dairelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti ve kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın nedeniyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan Halil Arkun ve Arzu Arkun, dumanın yoğun etkisi altında kaldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, çift ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı apartmanın üst katında yaşayan Büşra Günay, Elifnaz Günay ve Melis Hilal Günay da yoğun dumandan etkilendi. Üç kişi, tedbir amaçlı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Neyse ki, hastaneye kaldırılanların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Maddi hasar oluştu, soruşturma başlatıldı

Yangın, dairede ciddi maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak soruşturma sürecine destek veriyor. Bölge sakinleri, yangın nedeniyle büyük panik yaşarken, itfaiyenin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi. ü