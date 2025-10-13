Aydın’ın Efeler ilçesinde, yoğun trafiğin yaşandığı ana arterlerden İzmir Bulvarı üzerinde bir ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kadın Doğum Hastanesi kavşağında gerçekleşen çarpışmada, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri yaralıya müdahale etse de, sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek dikkat çekti. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kadın doğum hastanesi kavşağında kaza

Kaza, Efeler ilçesinin kritik ulaşım noktalarından biri olan İzmir Bulvarı üzerinde, Kadın Doğum Hastanesi’nin yakınındaki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 APG 892 plakalı ticari araç ile 09 ASB 701 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek sürücüsü yola savruldu. Olay yerine yakın çevrede bulunan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım talep etti. Kazanın ardından trafik akışı geçici olarak yavaşladı ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hafif yaralı sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi

İhbarın ulaşmasının ardından kısa süre içinde hem polis hem de sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık görevlileri, çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı tespit edildi. Buna rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmesi önerilen motosiklet sürücüsü, bu teklifi reddederek hastanede tedavi olmayacağını belirtti.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçlarda ve çevrede detaylı incelemelerde bulundu. Araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kaza anının nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Trafik ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek ve sürücülerin ifadelerini alarak kazanın kesin nedenini tespit etmeye çalışıyor.