Aydın’ın Efeler ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan nokta operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun süredir firari olarak aranan bir ismin Efeler ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskında, FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Cezaevine teslim edildi

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki hüküm doğrultusunda cezaevine teslim edilen şüphelinin, uzun süredir güvenlik güçlerinden saklandığı öğrenildi.