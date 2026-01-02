Aydın’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Terörle mücadele ekiplerinden eş zamanlı operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 3’ü kadın olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı ve delil niteliği taşıyabilecek verilerin araştırıldığı öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tutuklama ve adli kontrol talepleri değerlendirildi.

4 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol

Mahkeme, Enes Satılmış, Dilan İlhan, Hatice Boylu ve Kader Erhan’ın tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilerin belirlenen aralıklarla karakola imza verme yükümlülüğü altında olacağı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.