Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir TIR’ın tren yoluna devrilmesi sonucu 28 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Aydın–Denizli hattındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu, bariyerleri aştı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın–Denizli Karayolu üzerindeki Pınardere Kavşağı’nda meydana geldi. Yunus Uğurlu yönetimindeki 35 BHM 182 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak tren hattına girdi ve çekici kısmı devrildi.

Ekipler seferber oldu, sürücü kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’ın kabininde sıkışan sürücü, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yunus Uğurlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tren seferleri durduruldu

Kaza sonrası güvenlik gerekçesiyle Aydın–Denizli yönündeki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Ekiplerin hattaki güvenlik kontrollerini tamamlamasının ardından seferlerin yeniden başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.