Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan 19 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikâyetiyle acil servise başvurdu. Hastanede 2 bin personel ve 1000 hasta için hazırlanan yemekte kızartma, börek, çorba ve yoğurt bulunduğu, rahatsızlanan personelin bu menüden yediği belirlendi.

Tedavilerinin ardından taburcu edildiler

Acil serviste tedaviye alınan personelin tamamı, gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Numuneler inceleniyor

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yemeklerden ve sudan numuneler alınarak incelenmek üzere Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderildi. İncelemelerin ardından kesin nedenin belirleneceği bildirildi.