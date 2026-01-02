Aydın’ın Didim ilçesinde yaşanan ve akıllara durgunluk veren cenaze karışıklığı, hem yerel hem de uluslararası boyutta büyük bir skandala dönüştü. Didim Devlet Hastanesi morgunda meydana gelen bu vahim olay sonucunda, Alman bir ailenin yanlışlıkla Türk vatandaşı bir kadını defnettiği ortaya çıktı. Adli ve idari makamların devreye girdiği olayda, sorumlular hakkında geniş çaplı tahkikat yürütülüyor.

Hastane morgunda akılalmaz ihmal

Olayın başlangıcı, 31 Aralık tarihinde Didim Devlet Hastanesi’nde tedavi gören iki yaşlı kadının aynı gün içinde yaşamını yitirmesine dayanıyor. Almanya uyruklu 81 yaşındaki Derahaea Mana Heffmann ile 80 yaşındaki Fikriye Tuna, geçirdikleri kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Her iki kadının naaşı da prosedür gereği hastane morguna nakledildi. Yılın son gününde yaşanan bu acı kayıplar, morg görevlilerinin dikkatsizliği sonucu geri dönülmesi zor bir karmaşaya zemin hazırladı.

Yanlış cenaze törenle defnedildi

Cenazeleri teslim almak üzere hastaneye ilk müracaat eden taraf Heffmann ailesi oldu. Alman ailenin, işlemlerin tamamlanmasının ardından kendilerine teslim edilen naaşın Heffmann’a ait olduğunu düşünerek teslim aldığı öğrenildi. Didim Asri Mezarlığı’na götürülen cenaze, burada düzenlenen defin töreniyle toprağa verildi. Alman aile, kaybettikleri yakınlarını son yolculuğuna uğurladıklarını sanırken, mezarda aslında Fikriye Tuna’nın yattığından habersizdi.

Gerçek, Tuna ailesinin teşhisiyle ortaya çıktı

Skandalın boyutu, Fikriye Tuna’nın yakınlarının annelerini teslim almak için morga gelmesiyle gün yüzüne çıktı. Kendilerine gösterilen cansız bedenin anneleri olmadığını fark eden Tuna ailesi, büyük bir şok yaşayarak durumu derhal hastane yönetimine ve emniyet birimlerine ihbar etti. Yapılan kayıt incelemeleri ve kimlik doğrulama çalışmaları sonucunda, Heffmann ailesine yanlışlıkla Fikriye Tuna’nın cenazesinin verildiği ve defin işleminin gerçekleştirildiği kesinleşmiş oldu.

Mezarlar açıldı ve soruşturma düğmesine basıldı

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle birlikte hukuki süreç hızla işletildi. Savcılık talimatıyla Asri Mezarlık’taki kabir açılarak Fikriye Tuna’nın naaşı çıkarıldı ve gerçek ailesine teslim edildi. Yaşanan bu trajik karışıklık üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Didim Devlet Hastanesi personeli ve morg birimi hakkında idari soruşturma başlattı. İhmali olan görevlilerin tespit edilmesi için yürütülen süreç devam ederken, olay bölge halkında derin bir üzüntü ve tepkiye yol açtı.