Söke’nin Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında iş makinesinin devrilmesi sonucu kepçe operatörü yaralandı. Yaralı operatör hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İnşaat sahasında kaza
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kuşadası Çevreyolu üzerindeki şantiyede çalışan kepçe operatörü 49 yaşındaki Ş.İ., devrilen iş makinesinin altında kalarak yaralandı.
Sağlık ekipleri hızlı müdahale etti
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı operatöre olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İş makinesinin devrilme nedeni araştırılırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.