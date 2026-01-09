Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli fırtınayla zor anlar yaşadı. İlçede hayat olumsuz etkilenirken, hem trafikte hem de sahil kesimlerinde dikkat çeken manzaralar ortaya çıktı.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine yol açtı. Özellikle düşük kotlu bölgelerde yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Trafikte zaman zaman durma noktasına gelen yoğunluk oluştu.

Ağaçlar devrildi, rüzgar hayatı durdurdu

Kuvvetli rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında çok sayıda ağaç devrildi. Park halindeki araçların çevresinde ve yaya yollarında oluşan tehlikeli durumlar nedeniyle ekipler gün boyunca müdahalede bulundu.

Yılbaşı için kurulan kar küresi denize sürüklendi

Fırtınanın en dikkat çekici anlarından biri ise ilçe merkezinde yaşandı. Yılbaşı süslemeleri kapsamında kurulan büyük metal kar küresi, şiddetli rüzgarın etkisiyle sabitlendiği yerden koparak denize sürüklendi. Belediye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla süsü denizden çıkardı.

Deniz kahverengiye döndü

Sağanak yağışın ardından derelerden denize karışan çamurlu sular, sahil şeridinde renk değişimine yol açtı. Özellikle Karaova Mahallesi açıklarında denizin bazı bölümlerinin kahverengiye dönmesi dikkat çekti.

Balıkçı tekneleri karaya oturdu

Şiddetli fırtına nedeniyle bölgede bulunan bazı balıkçı tekneleri karaya vurdu. Dalgaların etkisiyle teknelerde hasar oluştuğu öğrenilirken, teknelerin güvenli bölgelere alınması için çalışma başlatıldı.

Dev dalgalar cep telefonlarına yansıdı

Fırtına sırasında sahilde oluşan dev dalgaların kıyıya çarpma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.