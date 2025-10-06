Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu’nun, incir üreticilerine “ürünlerini değerinin altında satmamaları” yönündeki çağrısı üreticiler arasında tepkiye yol açtı. Aydınlı çiftçiler, açıklamayı “duyarsızlık” olarak değerlendirerek, Ziraat Odası başkanlarını üreticilerin yaşadığı sorunlara karşı sessiz kalmakla suçladı.

“Milletin gazını almayı bırakın”

Başkan Kendirlioğlu’nun açıklamasına ilişkin haberin altına çok sayıda yorum yapan üreticilerden İ.A. adlı kişi, “Milletin gazını almayı bırakın artık. İhracatçının oyununu millete anlatın. Bu yılın sorunu, 2 yıldır uygulanan analiz ve gemi tarihlerinin değiştirilmesidir. Dünyada alternatifi olmayan bir ürünün yetiştiği iklimdeyiz. İhracatçıya boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Aydın incirine fatura kesilmemeli”

M.K. isimli bir diğer üretici ise Aydın dışından gelen incirlerin ihracat sürecinde Aydın ürünüymüş gibi gösterilmesine tepki gösterdi. M.K., “Manisa, Hatay ve Antep incirinin Aydın’dan ihraç edilmesine niye sessiz kalıyorsunuz? Bu ürünleri Avrupalı da yemez. Aydın inciriyle karıştırmak doğru değil. Bu duruma göz yuman temsilcilerimiz de sorumludur” dedi.

“Çiftçiyle dalga geçmeyin”

Eycelli Mahallesi sakinleri adına yapılan bir başka yorumda ise, “Sen değil miydin 15 gün önce ‘İncir bol, kalite güzel’ diyen? Şimdi nasıl böyle konuşabiliyorsun? Çiftçiyle dalga geçiyorsun. Oturduğunuz koltuktan kalkıp bir zahmet sahaya inseydiniz de durumu yerinde görseydiniz” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

“Görevinizi layıkıyla yapın”

H.Ç. adlı bir üretici de Ziraat Odası yönetimini göreve davet etti. H.Ç., “Üreticinin temsilcisi bir kurumun başkanı olarak siyasi söylemleri bırakın, gerekli girişimleri yapın. Çiftçinin sorunlarına gerçek çözümler bulun” ifadelerini kullandı.