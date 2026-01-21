Mardin Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, Aydın’dan unutulmaz bir duruş geldi. Endüstriyel dağcılık uzmanı Barış Özbey, profesyonel ekipmanıyla metrelerce yüksekliğe tırmanarak ay yıldızlı sancağı zirveye taşıdı.

Nusaybin’deki alçak saldırıya Aydın’dan sert cevap

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı bölgesi arasındaki sınır hattında, YPG terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağını hedef alan provokatif eylemi tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Sınır hattında dalgalanan şanlı bayrağımızın indirilmeye çalışılmasına karşı toplumun her kesiminden tepki sesleri yükselirken, Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey, bu saygısızlığa karşı sessiz kalmayarak örnek bir eyleme imza attı. Özbey, mesleki becerilerini milli duygularıyla birleştirerek, terör yandaşlarına en anlamlı cevabı yükseklerden verdi.

Dev bayrak yaklaşık 30 Metre yükseklikte dalgalanıyor

Terör örgütü sempatizanlarının alçakça girişimine karşı bireysel bir duruş sergileyen profesyonel dağcı Barış Özbey, Efeler ilçesinde belirlediği bir yapıda hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 5 katlı bir binanın yüksekliğine tekabül eden 30 metrelik tırmanışını, elinde Türk bayrağıyla gerçekleştiren Özbey, çevredeki vatandaşların meraklı ve gurur dolu bakışları arasında binanın en uç noktasına ulaştı. Endüstriyel iple erişim tekniklerini kullanarak zorlu bir tırmanış gerçekleştiren uzman, yanındaki ay yıldızlı sancağı binanın zirvesine büyük bir titizlikle monte etti.

"Şanlı bayrağımızı zirveye dikmekten onur duyuyorum"

Tırmanışını başarıyla tamamladıktan sonra gerçekleştirdiği eylemin amacına dair önemli açıklamalarda bulunan Barış Özbey, vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Sınır hattında yaşanan hadiseyi büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşıladığını belirten Özbey, şu ifadeleri kullandı: "Mardin Nusaybin sınırında mukaddes değerimiz olan Türk bayrağına yapılan o alçak saldırı, her Türk vatandaşı gibi benim de içimi yaktı. Bu provokasyona karşı bir tepki koymak, bayrağımızın hiçbir zaman inmeyeceğini göstermek istedim. Profesyonel imkanlarımı kullanarak yaklaşık 30 metre tırmandım ve şanlı bayrağımızı olması gereken yere, en zirveye astım. Yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyorum."

Vatandaşlardan ve sosyal medyadan tam destek

Barış Özbey’in gerçekleştirdiği bu anlamlı eylem, kısa sürede hem Aydın sokaklarında hem de dijital platformlarda büyük yankı uyandırdı. Bölgedeki vatandaşlar Özbey’in tırmanışını alkışlarla desteklerken, sosyal medya kullanıcıları "Bayrak inmez, vatan bölünmez" mesajlarıyla bu profesyonel tepkiyi takdirle karşıladı.

