Kuşadası’nda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı mahallelerde sel meydana geldi. Yaklaşık 45 dakika süren yoğun yağış sonrası sahaya inen Belediye Başkanı Ömer Günel, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

45 dakikalık yağış seli beraberinde getirdi

Saat 09.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkınlara yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar suyla dolarken, bazı bölgelerde altyapı çökmeleri yaşandı.

Belediye ekiplerinden hızlı ve koordineli müdahale

Selin ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Acil Müdahale Ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri hızla harekete geçti. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sayesinde cadde ve sokaklar kısa sürede temizlenirken, kent genelinde yaşam kontrollü şekilde normale dönmeye başladı.

Güzelçamlı’da inceleme: Başkan sahada denetim yaptı

Selden en fazla etkilenen Güzelçamlı Mahallesi’ne giden Başkan Ömer Günel, yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Zarar gören işletme sahipleri ve vatandaşlarla görüşen Günel, belediye ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin sahada olacağını belirtti.

“Suçlu değil, kalıcı çözüm arıyoruz”

Yaşanan sel felaketinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Günel, afetlerin önlenebilir olduğuna dikkat çekti. Bölgede ıslah edilmesi gereken dere yatakları ve tamamlanması gereken altyapı çalışmaları bulunduğunu ifade eden Günel, yaşanan sorunun kurumlar arası iş birliğiyle çözülebileceğini vurguladı.

Islah edilmeyen dere yatakları risk oluşturuyor

Aşırı ve sürekli yağışın, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle dere taşkınlarına neden olduğunu belirten Günel, geçmiş yıllarda yaşanan benzer olaylara dikkat çekti. Islah çalışmaları tamamlanan bölgelerde sorun yaşanmadığını söyleyen Günel, selin temel nedeninin kontrol altına alınmamış dere yatakları olduğunu dile getirdi.

“Afetler yaşanmadan önlem almak mümkün”

Kuşadası Belediyesi olarak altyapı ve yağmur suyu hattı çalışması yapılan bölgelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Günel, “Önemli olan afetler yaşanmadan önce gerekli adımların atılması. Biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Tüm kurumlarla birlikte bu sorunları çözmeye hazırız” dedi.