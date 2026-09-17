Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak CHP’den AK Parti’ye transfer olan Foça Belediye Başkanı Saniye Bor Fıçı katıldığı plaj voleybol turnuvasında kırmızı kartlar ve istifa sloganlarıyla protesto edilmişti. Yaşanan protestonun ardından AK Parti Foça teşkilatı açıklama yapmıştı. Foçalı AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, açıklamada YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında da konuşmuş ve Boztepe, Güç’e ‘avarel kılıklı’ ifadesiyle seslenmişti.

Selçuk Karakülçe: Çağatay Güç on numara bir insandır

Dilek temenni bölümünde AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hakkında söylediği, 'avarel kılıklı il başkanı AK Parti'ye geçenlere laf ediyor' çıkışına yanıt YENİ Parti Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, "Çağatay Güç, on numara bir insandır ve elinden geleni yapmaktadır, bir meclis üyesinin haddine değildir. Öğlen böyle konuşup, akşam meclis üyelerine ders vermek doğru değildir" dedi.

"Biz ne zaman kendimizle yüzleşeceğiz?"

Konuşmasının geri kalanında özellikle tarım alanında üreticilerin yaşadığı girdi sıkıntılarından bahseden YENİ Partili Karakülçe, tarımdaki en büyük hatanın yanlış ithalatlar olduğunu vurgulayarak, "Arpa, buğday mevsimi bir şekilde geri kaldı. Bunları neden söylüyorum geçen senenin girdi fiyatları aynı değil, bu üreticinin elindne tutulması gerekiyor.

Tarım arazisi yalnızca bir toprak parçası değildir. Yaptığımız her imar planında birinci önceliğimiz tarımı öne koymak olmaktır. Bindiğimiz dalı kökünden kesiyoruz, genç nesil tarıma girmiyor. Üzümcünün, zeytincinin bu halde olmasının yegane sebebi yapılan hatalı ithalat hamleleridir, biz ne zaman aynaya bakıp kendimizle yüzleşeceğiz?"